США и ЕС договорились продолжить политику санкций против РФ

Европейский Союз и США продолжат совместную санкционную политику по отношению к России.

Президент Европейского Совета Дональд Туск заявляет, что Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки будут продолжать совместную санкционную политику в отношении России.

Об этом Туск заявил на совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером сегодня перед началом саммита "Большой семерки" в Таормине (Италия). Видео выступления опубликовано на странице Туска в Facebook. НАТО присоединилось к международной коалиции по борьбе с ИГИЛ

"У меня сложилось впечатление, что, когда речь шла о конфликте в Украине, мы были более-менее на одной волне с президентом Трампом и секретарем Тиллерсоном. Конечно, я настроен менее оптимистично, когда речь идет о планах и намерениях президента Путина, возможно, (настроен) менее сентиментально", - сказал Туск.

"Однако, в любом случае, по моему мнению - в отношении Украины мы можем найти общую позицию с США, и сейчас, я считаю, реалистичной оценкой является то, что мы можем продолжить нашу общую политику в отношении России, включая санкции и Минские договоренности", - добавил он.

26 и 27 мая в итальянском городе Таормина будет проходить саммит "Большой семерки". На Сицилии стартует саммит G7

Планируется, что во время мероприятия будет достигнута договоренность о необходимости увеличения усилий в борьбе с насильственным экстремизмом.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй будет убеждать лидеров сосредоточиться, в частности, на борьбе с распространением экстремизма в Интернете.

Непростое обсуждение будет по вопросам торговли и изменения климата на фоне размышлений США по выходу из Парижского соглашения и сопротивления президента США Дональда Трампа попыткам ограничить протекционизм в мировой торговле.

По инициативе премьер-министра Японии будет поднята серьезная дискуссия относительно угрозы со стороны Северной Кореи.

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