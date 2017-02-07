США и мир на Донбассе (Русская служба «Голоса Америки»)

Лидер Украины в телефонном разговоре поблагодарил главу Белого дома за твердую поддержку суверенитета страны.

Соединенные Штаты готовы работать с Украиной, Россией и другими вовлеченными сторонами, чтобы помочь им восстановить мир вдоль границы. Об этом отмечается в пресс-релизе Белого дома по итогам первого телефонного разговора президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с президентом Украины Петром Порошенко.

Представители администрации США отмечают, что президент Дональд Трамп 4 февраля провел «очень хороший» разговор с президентом Петром Порошенко, включая тему «украинского затяжного конфликта с Россией».

«Мы будем работать с Украиной, Россией, а также всеми другими вовлеченными сторонами, чтобы помочь им восстановить мир вдоль границы», — отметил президент Дональд Трамп.

В заявлении пресс-службы президента Петра Порошенко отмечается, что глава украинского государства «высказался за активизацию диалога на всех уровнях с новой американской администрацией».

«Собеседники обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США. Особое внимание было уделено урегулированию ситуации в Донбассе и достижению мира политико-дипломатическим путем», — подчеркивается в сообщении пресс-службы лидера Украины.

По сообщению администрации украинского президента, «стороны выразили глубокую обеспокоенность из-за эскалации напряженности и ухудшение гуманитарной ситуации, прежде всего в районе Авдеевки».

«Лидеры стран отметили насущную необходимость установления режима полного прекращения огня. Президент Украины поблагодарил главу Белого дома за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», — подчеркивается в пресс-релизе украинского лидера.

Реакция Кремля

Вместе с тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, комментируя сообщение Белого дома по итогам телефонного разговора президентов США и Украины — Дональда Трампа и Петра Порошенко, что Россия и Украина не находятся в состоянии конфликта.

«Между Украиной и Россией нет конфликта. Донбасс — это исключительно внутриукраинский конфликт», — сказал Дмитрий Песков, сообщает ТАСС 6 февраля.

Базовые установки и продолжение диалога

Политолог Олеся Яхно-Белковская отмечает, что во время разговора двух президентов были определены и «зафиксированы базовые установки и позиции» для продолжения двухстороннего диалога.

«Пока отношение администрации президента Дональда Трампа к «украинскому вопросу» и войне в Донбассе, аннексии Крыма формируется, но уже сложились базовые установки. Очень важно, что в пресс-релизе Белого дома прозвучала формулировка о «затяжном конфликте между Украиной и Россией» — это очень важно и означает что, фактически, на всех международных площадках зафиксирована эта позиция. Позиция Росси о якобы гражданской войне внутри Украины, не находит своего подтверждения ни в резолюциях ПАСЕ, ни в заявлениях, которые прозвучали во время заседания Совбеза ООН», — говорит Олеся Яхно-Белковская корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Олеся Яхно-Белковская считает, что цитаты в пресс-релизе Белого дома противодействуют попыткам России искажать позицию США по «украинской теме», и подтверждают желание оказать помощь Киеву в разрешения конфликта.

«Заявление Белого дома снимает спекуляции на тему, что Россия и США за спиной Украины договорятся обо всем. США также подтверждают, что не будут устраняться от проблем Украины, будет обсуждать вопросы с Украиной, а не с другими объектами внешней политики. Можно предположить, что помощь может быть самая разная, в том числе и оборонительного характера. В диалоге двух лидеров прозвучала тема Авдеевки, важно, что Украина привлекла к этой теме внимание, к гуманитарному кризису, который можно разрешить, если прекратить военные действия», — подчеркивает Олеся Яхно-Белковская.

Тема антироссийских санкций, по мнению Олеси Яхно-Белковской, хотя и не прозвучала в разговоре, но была заявлена накануне телефонного разговора Дональда Трампа и Петра Порошенко.

«В ООН постоянный представитель Соединенных Штатов подтвердила позицию по санкциям — они будут сохранены, поэтому не понадобилось дополнительной формулировки в диалоге двух лидеров», — отмечает Олеся Яхно-Белковская.

Украину поддержат, но коррупцию поощрять не будут

Управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний считает, что на данном этапе следует говорить о формировании американской внешней политики по вопросам сотудничества, как с Украиной, так и с Россией.

«Американцы смотрят на то, что происходит, изучают договорные позиции. Наиболее опасными для Белого дома выглядит развитие отношений России с Ираном и Китаем. Но Америка также понимает, насколько Россия завязла на Украине, и насколько она зависима от этой ситуации. С другой стороны, как и любая новая американская администрация, они начинают с того, что начинают договариваться с

Россией. Но проблема в том, что Россия не способна о чем-то договариваться. Россия живет в иллюзиях мира, которого нет. Кремль хочет «Ялтинской конференции 1945 года», когда великие державы решили фактически зафиксировать сферу влияния в мире», — говорит Тарас Загородний корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Тарас Загородний считает, что Россия демонстрирует желание, как когда-то Советский Союз, определить свою сферу влияния, в которой должна быть и Украина.

«Но Владимир Путин не может остановиться на достигнутом — ему нужно постоянно демонстрировать патриотический угар. Поэтому, когда американский лидер поймет, что с путинской администрацией нет смысла разговаривать, что они не способны выполнять договоренности, начнется следующий этап — продолжение или усиление санкций», —отмечает Тарас Загородний.

«Украинский вопрос» и попытка придать для его разрешение новый импульс со стороны официального Вашингтона, по мнению эксперта, также находятся в неопределенном положении.

«Естественно, что за коррупцию в стране поощрять никто не собирается, но и за попытку вмешательства в избирательную кампанию Дональда Трампа, «сливании» информации против Пола Манафорта, который хоть и не близок сейчас к президенту США, но остается его советником, и, скорее всего, будет консультантом по украинским и российским вопросам потому, что долго работал в нашем регионе. С позиции администрации Дональда Трампа, нынешняя украинская власть — это результат работы предыдущей администрации президента Барака Обамы», — отмечает Тарас Загородний.

Он называет «достаточно демонстрационным и неслучайным» визит бывшего премьер-министра Украины, народного депутата Юлии Тимошенко в Вашингтон, где состоялась, по данным из разных источников, публичная, но не официальная встреча украинского оппозиционера с американским лидером.

«Такого еще не было — чтобы так демонстративно в США действующий президент встретился с оппозиционным украинским лидером и не исключено, что нынешняя украинская президентская администрация находится в «зоне рисков» — Запад будет стараться нас примирить с Россией. Но для того, чтобы выйти на переговоры по примирению, нужно убрать тех людей, которые в представлении другой стороны, являются «ястребами» с украинской стороны», — подчеркивает Тарас Загородний.

Тарас Загородний не исключает того, что Украине, при определенном стечении обстоятельств, все-таки придется идти на переговоры с Россией.

О ситуации в Донбассе без внутренней политики

Украинский политолог Виталий Филипповский считает, что в Белом доме пока только формируется позиция по «украинскому вопросу», с учетом мнений и аргументов со стороны Евросоюза и России.

«Позицию по Украине нельзя назвать полностью сформулированной. Дональд Трамп входит в курс дела, для него этот конфликт, на фоне войны в Сирии, кризиса беженцев в Европе, отношениях с Китаем и на Ближнем Востоке, — второстепенный, и находится на периферии внешней политики Соединенных Штатов. Нельзя сказать, что для Белого дома этот вопрос на данном этапе не интересен, но видение выхода из кризиса в Донбассе будет формироваться, в том числе, и после переговоров с Россией и Германией — как одного из лидеров Евросоюза и стороны на переговорах в «Нормандском формате»«, — говорит Виталий Филипповский корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Виталий Филипповский подчеркивает, что в ходе беседы двух лидеров — Дональда Трампа и Петра Порошенко, вероятно, впервые в истории переговоров такого уровня, не прозвучали четкие месседжи о внутренней политике Украины, «по которой у администрации президента США была сформирована позиция на протяжении многих лет».

«Это говорит о том, что отношения с официальным Киевом находятся в «пограничном состоянии», все сейчас зависит от качества работы украинской дипломатии, аргументов украинского лидера. Мы видим высокий уровень давления на новую администрацию Дональда Трампа со стороны России и Евросоюза. У каждой из сторон — свои проблемы и свои достаточно сильные аргументы, от которых будет зависеть решение США по «украинскому вопросу», судьбе «Минских соглашений» и «Нормандского формата», предоставления вооруженной миссии ОБСЕ или реинтеграции Донбасса», — отмечает Виталий Филипповский.

Тарас Бурноc