США й надалі виступатимуть проти "Північного потоку - 2"

США продовжують вважати газогін "Північний потік - 2" інструментом геополітичного впливу Кремля, який підриває енергобезпеку Європи, та виступають проти введення його в експлуатацію, пише "Укрінформ" з посиланням на брифінг заступниці речника Державного департаменту США Джаліна Портер.

Запуск "Північного потоку-2": чому це сталось і що очікує Україну "Ми вважаємо, що Nord Stream 2 є поганою угодою. Ми й надалі виступаємо проти цього газопроводу як російського геополітичного проєкту", - заявила вона.

Портер додала, що російський проєкт "підриває енергетичну безпеку більшої частини євроатлантичного співтовариства".

Нагадаємо, що у "Газпромі" заявили про завершення будівництва газопроводу "Північний потік - 2".

Раніше Вищий земельний суд Дюссельдорфа ухвалив рішення за скаргою компанії- оператора "Північного потоку-2" на Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur. Зазначається, що компанія-оператор має бути незалежною від "Газпрому".

Як відомо, США і Німеччина досягли угоди, яка дозволяє завершити будівництво російського газопроводу "Північний потік-2".

Щодо питання російського газогону, очільник Міністерства закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що Німеччина повинна компенсувати Україні дефіцит безпеки в регіоні, який спровокує запуск російського геополітичного проєкту "Північний потік-2".

Водночас одразу три кандидати на посаду канцлера Німеччини заявили, що ФРН має подбати про захист інтересів України з огляду на реалізацію проєкту "Північний потік-2".

Крім того, держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель закликав німецьку сторону вжити можливих заходів, аби знизити ризики, які для України несе газогін "Північний поток-2".

Натомість Угорщина погодила довгостроковий контракт з Російською Федерацією на постачання природного газу в обхід України.

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