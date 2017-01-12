США и Россия: продление санкций и дружба с Путиным

Будущие отношения США с Россией оказались в среду (11 января - КР) в центре внимания в Соединенных Штатах. Взгляды избранного президента страны и кандидата на пост госсекретаря на Россию были одной из главных тем первой за последние полгода пресс-конференции Дональда Трампа и слушаний в сенатском комитете по международным отношениям, где сенаторы в течение дня задавали вопросы Рексу Тиллерсону.

"Дональд Трамп признает российское вмешательство в выборы" - под таким заголовком в газете The New York Times вышла статья, посвященная пресс- конференции Дональда Трампа. Пресс-конференция, как ожидалось, будет в основном посвящена тому, как избранный президент - предприниматель- миллиардер намерен отделить себя от своей компании, которая активно занимается бизнесом в разных концах мира.

Однако репортеры вынудили Дональда Трампа перейти к российской теме, тем более, что накануне телекомпания CNN предложила сенсацию читателям и зрителям: согласно ее источникам, в руках Кремля может быть финансовая и иная информация, компрометирующая Трампа, и что руководители американской разведки, встречавшиеся с ним в прошлую пятницу, якобы сообщили об этом избранному президенту.

В ответ на вопросы корреспондентов Дональд Трамп громко посетовал на поведение американских спецслужб, обвинив их сотрудников в умышленной организации утечки непроверенной, сфальсифицированной информации: "Я считаю позорным, что фальшивка, фальшивая информация о том, чего не было, была обнародована". Он резко отчитал корреспондентов CNN, присутствовавших на пресс-конференции, и отказался отвечать на их вопросы, обвинив их в том, что они создают фальшивые новости.

Тем не менее, избранный президент впервые публично согласился с выводами американских спецслужб о том, что за кибератаками во время президентской кампании стоит Россия. "В том, что касается действий хакеров, я думаю, что это Россия", - признал Дональд Трамп. Владимир Путин, по его словам, не должен был делать этого, и он не будет делать этого в будущем.Корреспонденты не получили ответа на другие интересующие очень многих в США вопросы: намерен ли следующий президент США сохранить санкции против российских граждан и компаний, готов ли он ужесточить их в ответ на вмешательство Кремля в американскую президентскую кампанию, вступали ли люди из его окружения в контакты с представителями России во время президентской кампании.

Перед Рексом Тиллерсоном, кандидатом на должность государственного секретаря, стояла более сложная, чем перед возможным будущим боссом, задача. Ему было необходимо убедить членов сенатского комитета по международным отношениям, где доминируют критики Кремля, что он не предрасположен к Кремлю и к Владимиру Путину, вручившему ему орден Дружбы как руководителю нефтяной корпорации Exxon Mobil, оказавшей немалую помощь в развитии российской нефтяной отрасли, заработавшей там немалые деньги и публично выступавшей против санкций.

Судя по репликам некоторых из сенаторов после окончания слушаний, затянувшихся на целый день, он не сумел развеять сомнений главных скептиков, например, сенаторов-республиканцев Марко Рубио и Линдси Грэма. Однако во время первого публичного знакомства с ним американцев Рекс Тиллерсон представил себя, в отличие от Дональда Трампа, как довольно решительного критика Владимира Путина, понимающего, по словам Тиллерсона, мотивы действий Путина и готового действовать твердо.

Он назвал аннексию Крыма и российское вторжение в Украину "незаконной акцией" и даже сказал, что он бы направил Украине вооружение для защиты от России. Он подчеркнул, что США выполнят свои обязательства по защите стран- членов НАТО в случае нападения со стороны России, и предупредил Москву, что она "понесет ответственность за свои акции". Что касается санкций, то, по словам Тиллерсона, они будут сохранены, по крайней мере, до тех пор, пока администрация Трампа будет разрабатывать свою стратегию отношений с Россией.

Неизвестно, впрочем, насколько эти неожиданно решительные заявления согласуются со взглядами Дональда Трампа, поскольку, как пояснил Тиллерсон, он пока серьезно не обсуждал с Трампом представления избранного президента о том, как должны строиться американо-российские отношения.

Для критиков Кремля в Сенате этих заявлений было недостаточно, чтобы объявить о поддержке кандидатуры Тиллерсона на должность госсекретаря. Сенатор Марко Рубио, не получивший ответа на вопрос, например, считает ли Рекс Тиллерсон военными преступлениями бомбардировки российской авиацией гражданского населения в Сирии, объявил, что он не увидел в позициях Тиллерсона "моральной ясности", которая, по его мнению, совершенно необходима для человека, представляющего США в мире.

Слушания в Сенате, как и пресс-конференция Дональда Трампа, дают основания сделать некоторые выводы о том, что администрация Трампа может действовать в отношении Кремля с позиции силы, оставляя при этом открытой дорогу к договоренностям, предполагает Ричард Эбелинг, экономист и политолог, профессор колледжа Цитадель в Южной Каролине:- У Тиллерсона гораздо больше опыта общения и переговоров с российскими властями, чем у Трампа. Будучи главой Exxon Mobil, он был вынужден заключать сложные сделки и пробираться через хитросплетения российского политического лабиринта. Он прекрасно знает о цинизме и коррупции этой системы и доминирующих там отношениях. Можно предположить, что он, как немногие из американцев, представляет, как работает этот российский механизм, и понимает, если можно так выразиться, что представляет собой голова современного российского руководителя.

Поэтому, когда он говорит, что стоило бы предоставить Украине оборонительное оружие и оказать иную поддержку, он приходит к заключению, что русские уверены в силе своей позиции, они всегда целят в слабые места своих оппонентов, и США должны показать Кремлю, что им противостоит соперник, не менее решительный, чем они. Я бы именно так трактовал взгляды Тиллерсона, которые он выработал на основе своего опыта взаимодействия с Россией.

- Как Вы трактуете, с одной стороны, отказ Тиллерсона сделать прогноз о будущем санкций против Кремля, а с другой - заявления о том, что санкции могут быть полезным инструментом в международной политике Соединенных Штатов?

- Очевидный факт заключается в том, что санкции не отразились сколько- нибудь заметно на Путине и олигархах, если говорить об их уровне жизни, доступе к роскоши или объеме власти, сосредоточенной в их руках, но в то же время санкции ощутимо задели среднего россиянина. Поэтому в ответ на неизбежный вопрос о санкциях Тиллерсон отвечает, что в очень многих случаях невозможно твердо сказать, достигли ли они поставленной цели. Это относится и к российскому случаю. В данной ситуации, я думаю, можно предсказать с большой долей вероятности, что новая американская администрация воспользуется этими санкциями как аргументом в отношениях с Москвой, они будут находиться на столе переговоров и использоваться Трампом, который считает себя мастером "искусства сделки".

Юрий Жигалкин

Радио Свобода