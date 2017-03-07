США и Япония созывают срочное заседание Совбеза ООН по КНДР

Мировое сообщество обеспокоено последними испытаниями баллистических ракет Северной Кореей

Представители Соединенных Штатов Америки и Японии в понедельник, 6 марта, попросили созвать срочное совещание Совета безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) в связи с последними испытаниями баллистических ракет Северной Кореей (КНДР). Об этом сообщает DW.

Предполагают, что совещание может состояться в среду, когда послы стран в ООН вернутся после визита в регион озера Чад.

Как отмечает издание, ранее мировое сообщество осудило действия КНДР, а в ООН призвали ее руководство "воздержаться от дальнейших провокаций и вернуться к выполнению международных обязательств".

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал действия Пхеньяна "новой фазой угроз", с критическими заявлениями выступили, в частности, Берлин, Париж, Пекин, Киев, Вашингтон и Москва.

Представитель Белого дома Шон Спайсер подчеркнул, что США "поддерживают своих союзников", а действия КНДР "соответствуют длительной истории ее провокационного поведения".

Он добавил, что действия Пхеньяна являются "очень серьезной угрозой" и анонсировал размещение Соединенными Штатами в Южной Корее высокотехнологичной противоракетной оборонной системы THAAD.

Напомним, накануне Южная Корея зафиксировала пуск в КНДР неизвестной ракеты.

