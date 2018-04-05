США инициируют ряд санкций против российских олигархов

Санкции будут объявлены уже в четверг.

Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

Администрация президента США Дональда Трампа планирует ввести санкции в отношении российских олигархов в ответ на предполагаемое вмешательство в президентские выборы и в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

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Чиновник не сообщил, сколько именно российских бизнесменов могут попасть под американские санкции.

Соответственное решение может повлиять на людей, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину, оно отражает желание США привлечь Россию за возможное вмешательство в выборы, которое Москва отрицает, - говорится в сообщении.

Они продолжат решение от 15 марта, когда США ввели санкции против 19 человек и пяти структур, в том числе российских разведывательных служб, которых обвиняют в кибератаках, продолжающиеся не менее двух лет, - добавили в издание.

Ранее сообщалось, что спецпрокурор по "российскому делу" Мюллер заинтересовался участием российских бизнесменов в финансировании кампании Трампа.

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