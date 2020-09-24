США, Канада і Британія не визнали Лукашенка президентом

Сполучені Штати та Велика Британія відмовилися визнавати легітимність Олександра Лукашенка як президента Білорусі.

Комітет Сенату США з міжнародних відносин прокоментував "інавгурацію" Олександра Лукашенка, про яку постфактум повідомили білоруські державні ЗМІ.

"Той факт, що "інавгурація" Лукашенка була проведена таємно, є ще одним доказом того, що він втратив будь-яку легітимність в якості лідера. Він не є президентом Білорусі і повинен піти у відставку", - йдеться в заяві сенатського комітету.

У коментарі Голосу Америки представники Держдепартаменту нагадали, що ще 10 серпня держсекретар Майк Помпео заявив, що США "глибоко стурбовані проведенням президентських виборів в Білорусі 9 серпня, які не були ні вільними, ні справедливими... Оголошені владою результати були сфальсифіковані. Сполучені Штати не можуть вважати Олександра Лукашенка законно обраним лідером Білорусі".

У Держдепартаменті закликали офіційний Мінськ до національного діалогу і надання громадянам Білорусі права вибирати своїх лідерів на вільних і справедливих виборах. У дипломатичному відомстві США також черговий раз закликали владу Білорусі звільнити незаконно затриманих громадян і припинити репресії проти мирних протестувальників.

Глава МЗС Британії Домінік Рааб заявив, що таємна інавгурація Лукашенка ще більше підірвала його репутацію.

"Таємна інавгурація Лукашенка сьогодні в Мінську ще більше підриває його репутацію. Його сфальсифіковані вибори були обманом білоруського народу", - написав Рааб у Твіттері.

Оновлення. Міністр закордонних справ Канади Франсуа Шампань засудив таємну інавгурацію Лукашенка. Він наголосив, що самопроголошеному президенту не вистачає легітимності демократично обраного лідера. Канада також закликала до проведення чесних виборів.

Раніше легітимність Лукашенка як президента Білорусі відмовилися визнавати Польща, Литва і Німеччина.

Міністерство закордонних справ України після додаткових нарад і консультацій сформувало свою позицію. Очільник МЗС Дмитро Кулеба пізно ввечері вчора заявив, що Україна не визнає Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі попри проведення 23 вересня в Мінську так званої інавгурації. Таке рішення ухвалене через порушення під час виборчої кампанії та подальші події у Білорусі.

Легітимності президентства Лукашенка не визнав також Євросоюз. Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель ще раз наголосив, що результати проведених 9 серпня виборів президента Білорусі були сфальсифіковані.