США: Химатаку в Британии могла провести только РФ

Только правительство России имеет мотивацию, а также средства и опыт проведения соответствующих нападений. РФ также имеет опыт убийств, принятых на уровне государственного руководства, заявили в Госдепе США.

Официальный Вашингтон прямо обвинил Россию в химической атаке в британском Солсбери, подчеркнув, что только у Кремля была мотивация, соответствующие ресурсы, а также опыт заказных убийств подобным образом. Об этом в четверг, 19 апреля, сообщает пресс-служба Государственного департамента США.

Как говорится в заявлении, Вашингтон согласен с выводами Великобритании о непосредственном участии России в химической атаке, в результате которой пострадали экс-разведчик Сергей Скрипаль, его дочь Юлия и британские правоохранители.

"Как мы четко заявляли, Соединенные Штаты соглашаются с оценкой Великобритании, что Россия несет ответственность за использование химического оружия на территории Британии - либо из-за прямого применения, либо из-за неспособности заявить о наличии или обезопасить свои запасы нервно-паралитического реагента", - говорится в документе.

Также в заявлении отмечается, что "только у правительства России была мотивация, а также средства и опыт проведения таких нападений". РФ разработала такой тип военного нервно-паралитического вещества, который использовался в Солсбери, "и имеет опыт убийств, принятых на уровне государственного руководства".

Из-за того, что Россия постоянно отрицает свою вину, в Госдепартаменте считают, что необходимо создать "единый фронт" борьбы против использования химоружия.

"Соединенные Штаты осуждают применение химического оружия где-нибудь, когда-нибудь, кем-нибудь и при любых обстоятельствах. Мы призываем наших коллег в Совете Безопасности ООН и Исполнительном совете ОЗХО присоединиться к нам, как это было раньше, к созданию единого фронта против использования химического оружия. Мы не можем позволить, чтобы применение химоружия стало обычным явлением", - отметили в Госдепе США.

Напомним, ранее глава ОЗХО Ахмет Узюмджю заявил, что в пробах, взятых экспертами организации в Солсбери, не найдены следы химического вещества BZ, о которой ранее говорил глава МИД России Сергей Лавров.

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