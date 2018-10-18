США хотят передать украинской армии фрегаты Oliver Hazard Perry для защиты на морях

Указанные корабли могут значительно повысить обороноспособность ВСУ на Черноморском и Азовском театре военных действий.

США предложили Украине фрегаты типа Oliver Hazard Perry в рамках программы "Избыточное имущество". Руководство США направило через военного атташе посольства Соединенных Штатов письмо в адрес Минобороны Украины о предоставлении военно-технической помощи Военно-морским силам ВСУ.

Об этом сообщает "Украинский милитарный портал" со ссылкой на собственные источники.

"В числе предложенного рассматривается вопрос о получении фрегатов типа "Oliver Hazard Perry", которые находятся в распоряжении ВМС США и могут быть переданы в рамках программы "Избыточное имущество" (Excess Defense Article)", - говорится в сообщении.

Указанные корабли могут значительно повысить обороноспособность ВСУ на Черноморском и Азовском театре военных действий.