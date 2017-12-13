США хотят сократить бюджет ООН на $250 млн

Соединенные Штаты предлагают сократить на $250 млн бюджет Организации Объединенных Наций на 2018-2019 года. Об этом сообщает агентство AFP.

Гутерреш предложил ограничить бюджет Организации Объединенных Наций на двухгодичный период в $5,4 млрд. США, сократив бюджет на сумму $200 млн США из бюджета на 2016-2017 годы.

Бюджет должны принять до конца декабря.

Два дипломата рассказали агентству, что Соединенные Штаты выдвинули предложение о дополнительном сокращении на $250 млн - на 5%.

Соединенные Штаты являются финансовым источником ООН номер один, предоставляя 22% основного бюджета. Дипломаты заявили, что в США хотят таким образом сэкономить на политических миссиях в Ливии и Афганистане, а также на офисе по правам палестинцев и услугах связи.

Миссия ООН отказалась от комментариев.

27 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп назвал ООН клубом, где люди собираются поговорить и хорошо провести время. В своем Twitter он написал, что считает ООН организацией с большим потенциалом, который фактически не используется.