США мають докази, що коронавірус поширився з лабораторії в Ухані, - Помпео

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео заявив про наявність значної кількості доказів того, що коронавірус почав поширюватися з лабораторії в китайському Ухані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал ABC.

За словами Помпео, американська влада має серйозні докази того, що спалах коронавірусу почався саме з лабораторії в Ухані.

"Ми від початку говорили, що це вірус, який з'явився в китайському Ухані. Китай і раніше заражав світ, у них і раніше були лабораторії, які не відповідають стандартам. Це не перший раз, коли світ зазнав впливу вірусу, що з'явився через помилки в китайській лабораторії", - заявив він.

Очільник американського Держдепу додав, що зараз розвідка збирає всю інформацію щодо поширення коронавірусу.

"Розвідувальна спільнота як і раніше працює. Розвідка повинна продовжувати проводити перевірки, щоб ми були впевнені. Я можу заявити, що ми маємо значний об'єм доказів того, що це з'явилося з лабораторії в Ухані", - наголосив Помпео.

При цьому на питання про те, чи міг вірус бути штучно створеним, Помпео відповів, що наразі експерти говорять про його не природне походження.

"Очевидно, найкращі експерти поки вважають, що він був створений людиною. У мене немає причин не вірити цьому на даному етапі", - пояснив він.

Крім того, Помпео знову звинуватив китайську владу у спробах приховати частину інформації про поширення коронавірусу.

Нагадаємо, раніше Національна розвідка США заявила, що коронавірус, який викликає захворювання COVID-19, не було створено штучно або генетично модифіковано. Американські спецслужби погоджуються з науковцями, що до появи коронавірусу не причетна людина.

