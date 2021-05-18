США мають намір відмовитися від санкцій проти оператора "Північного потоку-2" - ЗМІ

Держдепартамент визнає, що юридична особа - Nord Stream 2 AG і його генеральний директор Маттіас Варніг беруть участь у діяльності, що підпадає під санкції.

США мають намір відмовитися від санкцій проти компанії-оператора будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє Axios, посилаючись на джерела в адміністрації президента Джо Байдена.

За їхніми даними, Держдепартамент визнає, що юридична особа - Nord Stream 2 AG і його генеральний директор Маттіас Варніг беруть участь у діяльності, що підпадає під санкції. Попри це, США хочуть відмовитися від санкцій, посилаючись на національні інтереси США.

Джерела вважають, що єдиним способом зупинити проект, завершений вже на 95%, є накладення санкцій на німецьких кінцевих споживачів газу. А адміністрація Байдена не бажає розривати відносини з Німеччиною через "Північний потік-2".

Втім Держдепартамент планує ввести санкції проти кількох російських кораблів.