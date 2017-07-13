США могут проверить вмешательство Украины в выборы 2016 года

В ходе сенатских слушаний по утверждению нового главы ФБР сенатор- республиканец Линдси Грэм попросил Рэя дать оценку информации в СМИ о вмешательстве Украины в ход избирательной кампании в 2016 году.

Об этом сообщает Корреспондент.

"Расследование издание Politico выявило, что американка украинского происхождения, которая консультировала DNC, встречалась с высокопоставленными лицами посольства Украины в Вашингтоне, с целью разоблачить связи сотрудника избирательного штаба Трампа Пола Манафорта с Россией, согласно сообщениям людей, непосредственно знакомых с ситуацией. Вам известно об этих обвинениях?" - спросил Грэм.

Рэй ответил, что "с удовольствием займется этим" и добавил, что "для Украины было бы неправильно вмешиваться в наши выборы".

Посольство Украины в США опровергло подобные заявления.

"Посольство Украины в США, как заявлялось ранее, никоим образом не координировало с Демократическим национальным комитетом никаких усилий для проведения исследований или каких-либо действий, направленных против кандидатов на выборах Президента США или членов их команд", - подчеркнули в посольстве.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что представители Демократической партии США обращались за помощью к украинскому посольству в Вашингтоне во время президентских выборов 2016 года.

По ее словам, украинцы помогали однопартийцам Хиллари Клинтон в сборе информации о политических оппонентах из Республиканской партии.