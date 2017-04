США могут решить проблему Северной Кореи и Китая без - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты способны решить проблему с Северной Кореей и без помощи Китая.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Я объяснил президенту Китая, что торговое соглашение со США будет намного лучшим для них, если они решат северокорейскую проблему!" - написал Трамп.

I explained to the President of China that a trade deal with the U. S. will be far better for them if they solve the North Korean problem! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2017 г.

Трамп также добавил, что США могут решить эту проблему и самостоятельно.

"Северная Корея ищет неприятностей. Если Китай решит помочь, это было бы чудесно. Если нет, мы решим проблему без них!", - подчеркнул он.

North Korea is looking for trouble. If China decides to help that would be great. If not, we will solve the problem without them! U. S. A. - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2017 г.

Ранее Трамп уже заявлял, что США готовы в случае необходимости к самостоятельным действиям против Северной Кореи, если Китай окажется не в состоянии решить эту проблему.