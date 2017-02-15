США могут утратить роль мирового лидера, - Могерини

По мнению верховного представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини, США рискуют потерять роль мирового лидера

Об этом она сказала в интервью Европейскому альянсу ведущих периодических изданий (LENA) после поездки в Вашингтон.

"Я никогда не видела США такими поляризованными, разделенными и обремененные конфликтами, как сейчас. Тот, кто хочет играть роль мирового лидера, должен быть внутренне сильным, уверенным и сплоченным", - подчеркнула Могерини.

Представитель ЕС отметила, что проблемы, которые возникли в США, могут стать "дестабилизирующим фактором для всего мира".

Одновременно Могерини ожидает "перехода к новому этапу" в отношениях Евросоюза и США.

"Мы будем аккуратно обсуждать вопрос за вопросом, чтобы посмотреть, где у нас есть точки соприкосновения. В этом нет никакой драмы", - сказала она, добавив, что в будущем, вероятно, будет все больше вопросов, из которых в Вашингтоне и Брюсселе будут занимать разные позиции.