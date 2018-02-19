США могут ввести дополнительные санкции против РФ - Тиллерсон

США изучают возможность введения дополнительных санкций в отношении российских лиц, заявил американский госсекретарь Рекс Тиллерсон в интервью телеканалу CBS.

"Мы уже предприняли шаги, которые в соответствии с законом предотвратили ряд российских военных поставок. И мы рассматриваем возможность введения санкций против еще нескольких лиц", - сказал Тиллерсон, отвечая на вопрос ведущей, почему американская администрация в полной мере не вводит санкции, предусмотренные Конгрессом в отношении России.

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Как сообщалось, 30 января Министерство финансов США представило "кремлевский доклад". В списке 210 человек - 114 чиновников и парламентариев и 96 "олигархов", - "приближенных" к президенту России Владимиру Путину.

Президент РФ Владимир Путин назвал составление списка "недружественным актом" и заявил, что за каждым из попавших в этот перечень стоят обычные россияне. В Совете Федерации РФ публикацию "кремлевского доклада" приравняли к разрыву дипотношений.

Президент Петр Порошенко выразил благодарность США за новый список представителей российской власти и приближенных к ней олигархов.