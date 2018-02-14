США можуть виділити Україні 200 млн дол. на посилення оборони

У проекті федерального бюджету США на 2019 передбачено надання Україні 200 млн доларів на посилення безпеки і оборони. Про це повідомила прес-служба посольства України в США в Facebook.

"Зазначені кошти пропонується спрямувати на надання нашій країні військової техніки і спорядження, іншого обладнання та послуг військового призначення, логістичного забезпечення, розвідувальну підтримку Збройних сил і сил безпеки України", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що в порівнянні з бюджетним запитом на 2018 рік запропонована сума допомоги з безпеки Україні збільшена на 50 млн доларів.

"У проекті бюджету на 2019 Україна включена в невеликий перелік країн, які будуть отримувати допомогу по безпеці і за програмою Державного департаменту "Міжнародне військове фінансування" (Foreign Military Financing, FMF)", - додали в прес-службі.

Бюджетний запит повинен пройти вивчення і обговорення в американському Конгресі, де можуть вноситися зміни і доповнення.

"Остаточні обсяги допомоги Україні будуть відомі вже після завершення всього процесу проходження документа, який зараз на початковій стадії", - розповіли в посольстві.

Нагадаємо, що в грудні 2017 року Трамп підписав оборонний бюджет США на 2018 рік. Документ передбачав надання Україні фінансової допомоги у розмірі 350 млн дол. для стримування російської агресії.