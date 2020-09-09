США можуть запровадити додаткові санкції проти Білорусі

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Сполучені Штати стурбовані ситуацією щодо викрадення та примусової депортації члена Координаційної ради Марії Колесникової, прессекретаря Антона Родненкова та виконавчого секретаря Івана Кравцова, тому розглядають можливість запровадження додаткових санкцій проти Білорусі. Про це повідомляє пресслужба Держдепартаменту.

Згідно з повідомленням, Сполучені Штати в координації з партнерами та членами НАТО розглядають додаткові цілеспрямовані санкції проти осіб, які беруть участь у порушеннях прав людини та репресіях у Білорусі.

"Ми нагадуємо білоруській владі про їх відповідальність за забезпечення безпеки пані Колесникової та всіх несправедливо затриманих. Ми закликаємо владу Білорусі припинити насильство над власним народом, звільнити всіх, хто був несправедливо затриманий, включаючи громадянина США Віталія Шклярова, та вступити в змістовний діалог із справжніми представниками білоруського суспільства", - наголосили в Держдепартаменті.

Нагадаємо, у понеділок, 7 вересня, у центрі Мінська невідомі люди викрали члена Координаційної ради Марію Колесникову.

Згодом з'явилася інформація про те, що білоруських опозиціонерів Марію Колесникову, Івана Кравцова і Антона Родненкова помітили при перетині кордону із Україною.

Пізніше заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що білоруська опозиціонерка Марія Колесникова залишилася на території Білорусі, а членів Координаційної ради Івана Кравцова та Антона Родненкова видворили звідти насильно.

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