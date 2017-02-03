США на Совбезе ООН резко осудили действия РФ на Донбассе

Постоянная представительница Соединенных Штатов Америки при Организации Объединенных Наций (ООН) Никки Хейли решительно осудила "агрессивные действия" России на Востоке Украины в связи с эскалацией насилия, которое наблюдается на Донбассе в течение последней недели.

"Эта эскалация насилия должна быть остановлена", - отметила Хейли в четверг, 2 февраля, во время заседания Совета Безопасности ООН, которое было посвящено ситуации в Донбассе, передает DW.

"Соединенные Штаты поддерживают народ Украины, который на протяжении примерно трех последних лет страдает от российской оккупации и военной интервенции", - добавила представительница США, цитирует агентство dpa.

По словам Хейли, США стремятся иметь лучшие отношения с РФ, однако "ужасная ситуация на Востоке Украины требует четкого и решительного осуждения действий со стороны России". США требуют немедленного прекращения боевых действий и "полного и всеобъемлющего выполнения минских договоренностей", - отметила Хейли.

Кроме того, представитель США отметила, что Вашингтон будет оставлять в силе санкции в отношении РФ через аннексию ею Крыму до возвращения контроля над полуостровом Киеву.

В свою очередь, представитель Украины при ООН Владимир Ельченко во время заседания Совета Безопасности призвал Россию прекратить поставлять оружие боевикам на Донбассе и наращивать силы вдоль российско-украинской границы.

Напомним, за минувшие сутки в зоне АТО боевики совершили 114 обстрелов, 4 украинских военных погибли.