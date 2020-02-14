США наложили санкции на три оборонных предприятия России

Государственный департамент США наложил санкции на три российских оборонных предприятия.

Об этом говорится в документе, обнародованном 13 февраля в федеральном реестре США.

Решение принято в соответствии с законом о нераспространении оружия массового уничтожения или крылатых или баллистических ракетных систем в Иране, Северной Корее и Сирии.

Документ предусматривает запрет на передачу этим странам товаров, услуг или технологий, которые могут быть использованы для создания ядерного, химического, бактериологического оружия, а также средств их доставки.

Под ограничения попали российские предприятия КБП имени Шипунова в Туле, "НПО машиностроения" и ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие".

Также санкции наложены на шесть компаний и двух физических лиц из Китая, на одну фирму из Ирака и одну - из Турции.

Напомним, США недавно расширили "крымские" санкции против России.