США намерены ограничить выдачу виз по культурному обмену - WSJ

Власти США могут ограничить выдачу виз для культурного обмена. Об этом сообщают источники, близкие к Белому дому, передает The Wall Street Journal.

Как отмечается, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает "серьезные ограничения" для культурного обмена, основанного на работе в стране. В частности, речь идет о пяти видах виз, включая форму J-1: образовательные программы и культурный обмен. Причем возможна как полная отмена виз, так и введение дополнительных требований для людей, пребывающих по ним в США.

Ограничения могут коснуться более 100 тысяч человек (в основном студентов), которые находятся в США по программе культурного обмена.

Возможное решение американского правительства связано с предвыборными обязательства Трампа и его идеей "нанимать американцев и покупать американское".

Обозреватели сообщают, что в Госдепартаменте отказались прокомментировать возможные ограничения, однако отметили, что продолжают осуществлять упомянутые программы.

Как сообщал "Украинский выбор", безвизовым режимом с ЕС воспользовались 200 тыс. украинцев.

Также стало известно, что более 57% украинского населения считают, что введение "безвиза" является неважным для государства.

Напомним, что отдых за границей для многих украинцев не является доступным.

Украинский выбор

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