США нанесли ракетный удар по авиабазе войск Асада

7 апреля вооруженные силы США нанесли ракетный удар по авиабазе правительственных войск президента Башара Асада. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

Удар был нанесен по аэродрому Шайрат в провинции Хомс в 4.40 утра по сирийскому времени (1.40 по Киеву). Американские военные использовали ракеты "Томагавк".

Отмечается, что приказ об атаке отдал президент США Дональд Трамп в ответ на применение войсками Асада химического оружия в провинции Идлиб.

"Американские военные приняли меры предосторожности, чтобы свести к минимуму риски для российского и сирийского персонала на аэродроме", - говорится в сообщении минобороны США.

В Пентагоне уточнили, что российские войска были уведомлены об ударе.