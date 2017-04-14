США нанесли удар одной из самых мощнейших бомб по позициям "Исламского государства" в Афганистане.

По данным американских военных, удар был нанесен в 19:00 (18:00 по Киеву) по местному времени. Удар такой мощности был нанесен из-за того, что боевики ИГ скрываются "в тоннелях" в провинции Нангархар на востоке Афганистана.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.

Бомба была сброшена самолетом MC-130. Сама бомба - GBU-43, является самой крупной неядерной бомбой США. Еще одно название бомбы: "мать всех бомб", что означает ее явное превосходство на другими снарядами. Ее вес составляет почти десять тонн.

Телеканал отмечает, что это первый случай использования MOAB на поле боя.

Напомним, что 7 апреля, по приказу президента США Дональда Трампа, американские эсминцы USS Porter и USS Ross нанесли удар крылатыми ракетами по аэродрому сирийских правительственных сил Шайрат. Ракетный удар является ответом на химическую атаку в сирийской провинции Идлиб.

Позже в Белом доме заявили, что американские удары по Сирии могут повториться, если химическое оружие будет использовано снова. Впрочем, официальный Дамаск отрицает причастность к химической атаке.