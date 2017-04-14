США направили в Европу сверхновые истребители F-35A Lightning II

Истребители вместе с другими самолетами США и НАТО примут участие в учениях в рамках Европейской инициативы по безопасности

Военно-воздушные силы США направили в Европу ряд истребителей- бомбардировщиков F-35A Lightning II для участия в военных учениях. Об этом говорится в сообщении Пентагона.

"В эти выходные ВВС США разместят небольшое количество F-35A Lightning II в рамках запланированных учений в Европе", - сказано в сообщении.

"Планируется, что в течение нескольких недель истребители будут проходить учения вместе с другими самолетами США и НАТО в рамках Европейской инициативы по обеспечению безопасности", - добавили в Пентагоне.

Как только самолеты прибудет в Европу, ВВС США и европейское командование США обнародует дополнительную информацию о тренировочном развертывании, отметили в Пентагоне.

F-35 Lightning II - семейство малозаметных многофункциональных истребителей- бомбардировщиков пятого поколения, разработанное американской фирмой Lockheed Martin. Стоимость одной машины в среднем превышает $150 миллионов, на вооружении ВВС США находится более 2 тыс таких самолетов.