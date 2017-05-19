США направили второй авианосец к Северной Корее

США направили к берегам Корейского полуострова второй авианосец Ronald Reagan, оснащенный 60 самолетами и с экипажем в 4539 человек. Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщает телеканал CNN.

Авианосец прошел техобслуживание и испытания на японской базе Йокосука. У Корейского полуострова он присоединится к еще одному авианосцу - Carl Vinson - для совместных учений.

Собеседники телеканала отметили, что авианосец будет отрабатывать, в первую очередь, безопасный запуск и посадку самолетов.

В Пентагоне не сообщили, как долго авианосцы будут находиться вблизи КНДР, но в планах Министерства обороны оставить авианосец Ronald Reagan вместо Carl Vinson.

Авианосная группа США вошла в Японское море

Ранее сообщалось, что ударная группа во главе с атомным авианосцем американских ВМС Carl Vinson останется в акватории Корейского полуострова на неопределенное время для участия в совместных с Южной Кореей операциях.