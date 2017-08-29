США не будут договариваться с Кремлем за спинами украинцев - Волкер

Специальный представитель Соединенных Штатов Америки относительно Украины Курт Волкер уверяет, что Вашингтон не собирается заключать отдельного соглашения с Россией относительно решения вооруженного конфликта на Донбассе, не подключая к процессу Киев и европейские страны.

Об этом он заявил в понедельник, 28 августа, в эксклюзивном интервью DW.

"Этого совершенно точно не произойдет. Таких вещей нет, и не будет никакого отдельного соглашения над головами украинцев или за спинами европейцев", - сказал Волкер.

Он сообщил, что накануне встречи с помощником президента России Владиславом Сурковым, которая состоялась на прошлой неделе в Минске, он находился в тесном контакте по украинскому вопросу с представителями Германии и Франции.

"США четко дали понять, что мы полностью поддерживаем мирный процесс в "нормандском формате". Мы не имеем намерений становиться его частью или возглавлять его", - заверил Волкер. Дипломат также подчеркнул, что Украина является одним из приоритетных направлений международной политики администрации действующего президента США Дональд Трампа.

"Она является важной. Есть много других вещей в двусторонних отношениях между США и Россией, которые являются важными. [...] Есть такие международные проблемы, как Сирия и Северная Корея. Они все важны, но Украина также является важной", - отметил Волкер.

По его словам, Вашингтон будет считать политику относительно Украины успешной, если будет восстановлена ее территориальная целостность и гарантирована безопасность для всех украинцев.

Напомним, 21 августа Курт Волкер провел в Минске встречу за закрытыми дверями с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. Во время этой встречи, которая была посвящена украинскому вопросу, стороны, в частности, договорились снова встретиться через несколько недель.

© По материалам Deutsche Welle / ЕК