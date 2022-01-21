США не обговорюватимуть із Росією принцип відкритих дверей НАТО і "сфери впливу" - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив за підсумками зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, що принцип "відкритих дверей" НАТО і зміна кордонів інших держав за допомогою сили належать до речей, щодо яких США не підуть на компроміс. Про це Блінкен сказав на пресконференції, яку транслював Держдеп США.

"Я вірю, що є сфери, де ми можемо, спираючись на принцип взаємності, донести одне до одного свої побоювання. Ідеться про такі речі, як велика прозорість у військових активностях, заходи щодо зниження ризику, контроль над озброєннями... Але також дуже важливо бути взаємно відвертими, говорячи про речі, на які ми не підемо", - сказав Блінкен.

Він нагадав, що США мають фундаментальні принципи, які вони планують захищати.

"Один із них - це принцип "відкритих дверей" НАТО. Також це передбачає принцип, що одна країна не може просто змінювати кордони інших країн за допомогою сили і не може диктувати іншим країнам їхній вибір політики та з ким вступати в союз; не може поширювати "сфери впливу", які підпорядковуватимуть сусідів. Ми не збираємося ставити жоден із цих принципів під питання", - наголосив Блінкен.

На його думку, Росія "дуже добре розуміє це".

Він також зазначив, що, як стверджують російські посадовці, вони не мають наміру вдиратися в Україну, і під час сьогоднішньої зустрічі Лавров повторив це.

"Але ми дивимося на те, що можуть побачити всі, і значення мають дії, а не слова... Якщо Росія хоче переконати світ, що вона не має агресивних намірів щодо України, дуже добре було б почати з деескалації ситуації та прибрати війська від українського кордону", - зауважив Блінкен.