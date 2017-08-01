США не отменят санкции, что бы ни делала Россия, - эксперт

Подписание закона о расширении антироссийских санкций - наименьшее зло для Трампа, так как границы для политического маневра у него сужены. У Трампа нет ресурса, чтобы противостоять консолидированному большинству Республиканской и Демократической партий. А Россия не сможет ответить симметрично, но попытается дестабилизировать ситуацию на востоке Украины.

Такое мнение сайту "24" высказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

Как отмечает эксперт, закон о санкциях - достаточно большой документ, который касается Ирана, Северной Кореи и России. И то, что эти страны поставлены в один ряд, конечно, приятно для Киева. По сути, признается, что РФ - страна-террорист.

Санкции - существенный удар и увеличение давления на РФ. Они ударят по энергетическому сектору и наукоемкой промышленности, которая производит товары двойного назначения, то есть связанные, в том числе, с ВПК. А для России критически важен доступ к технологиям и прямым инвестициям для модернизации. В общем запас прочности российской экономики от санкционного режима уменьшается, - считает политолог.

В то же время, отмечает Виталий Кулик, Украине не стоит слишком радоваться, так как этот закон не означает изменение подходов администрации Трампа к Украине.

"Украина - это вопрос раздражения для Трампа, и какого-то проукраинского лобби в его окружении нет. Есть союзники и попутчики Трампа, которые выступают с проукраинской позицией, но говорить, что это отражение внешнеполитического вектора США, преждевременно", - отмечает эксперт.

По словам Виталия Кулика, потому, что у России связаны руки относительно симметричного ответа США (Москва решила выслать американских дипломатов), очевидно, что Москва попытается дестабилизировать ситуацию на востоке Украины.

Нельзя исключать начала наступления на Донбассе, диверсий и провокаций на линии разграничения. Россия будет сотрясать оружием в районе Прибалтики, на украинско-российской границе. Возможно, на Северном Кавказе, Центральной Азии - в сферах, которые чувствительны для Запада. Это может быть Сирия, что будет провоцировать Вашингтон на поиск диалога. Хотя сомнительно, что в Вашингтоне сознательные политические деятели будут говорить о коррекции санкций. Никто от этого решения отказываться не собирается, - убежден Виталий Кулик.

Напомним, вице-президент США Майк Пенс сообщил, что президент Дональд Трамп скоро подпишет закон, предусматривающий усиление антироссийских санкций. Ранее 25 июля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, которым вводятся санкции против России и ограничивается право президента США Дональда Трампа снимать или даже смягчать ограничения против Кремля. Санкции предусматривают, среди прочего, продолжение противодействия реализации проекта "Северный поток-2".

Data.ua

http://data.ua