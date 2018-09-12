США не возлагают на Россию ответственность за «акустические атаки» на Кубе

Администрация США призвала скептически относиться к сообщениям о причастности России к «акустическим атакам» на американских дипломатов на Кубе. Официальный представитель госдепа США Хизер Науэрт отметила, что расследование продолжается, и на данный момент «неизвестны ни причина, ни лицо или группа лиц, на которых, предположительно, лежит ответственность».

«Мы видели волну новостей, где вина возлагалась на российские власти со ссылкой на неназванных американских чиновников. Я бы попросила всех сейчас отнестись к заявлениям этих чиновников очень скептически»,— сказала она на регулярном брифинге.

Накануне американский телеканал NBC со ссылкой на неназванные источники в спецслужбах США сообщил, что Вашингтон подозревает Россию в причастности к «акустическим атакам» против американских дипломатов на Кубе и в Китае. В то же время подчеркивалось, что собранная информация не позволяет в полной мере утверждать, что именно Россия стоит за этими «атаками», в ходе которых пострадали 26 американских дипломатов. О том, что склонны рассматривать инцидент как «атаку» на прошлой неделе представители Госдепа США в ходе слушаний в Конгрессе.