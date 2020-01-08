США о катастрофе Boeing: Готовы предоставить Украине любую помощь

Госдепартамент США выразил глубочайшие соболезнования семьям и друзьям 176 пассажиров и членов экипажа, погибших в результате крушения самолета

США будут внимательно следить за расследованием падения украинского Boeing 737-800 и готовы предоставить Украине любую помощь. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео.

Он отметил, что Госдепартамент США выражает глубочайшие соболезнования семьям и друзьям 176 пассажиров и членов экипажа, погибших в результате крушения самолета.

"США будут продолжать внимательно следить за этим инцидентом и готовы предоставить Украине всю возможную помощь. Соединенные Штаты призывают к полному сотрудничеству с любым расследованием причин катастрофы", - сказано в заявлении.

Рано утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.

В Иране уверяют: причина катастрофы Boeing - возгорание двигателя.

Посольство Украины в Ираке сначала заявило, что версии теракта или попадания ракеты не рассматриваются, однако позже убрало эти слова из своего пресс-релиза и сообщило, что причину установит комиссия.

Австралийский эксперт по вопросам авиации Джефри Томас предположил, что на борту Boeing мог произойти взрыв.

Расследование причин катастрофы будут проводить иранские службы.

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