США обіцяють ввести нові санкції проти Росії

Міністерство фінансів США пообіцяло запровадити нові антиросійські санкції найближчим часом. Про це повідомляє РІА "Новости", передає УНН.

"Ми активно працюємо над цими санкціями", - сказав глава Мінфіну Стівен Мнучін в рамках слухання в сенаті по бюджету.

Він наголосив, що міністерство повністю підтримує введення обмежень.

"Я можу відповідати за свою частину роботи - щодо введення санкцій проти олігархів і лідерів уряду ... Це досконала неправда (що США не буде вводити санкції проти Росії і несерйозно до цього ставиться - ред.)", - заявив міністр.

Він додав, що обговорить це питання на закритому брифінгу з банкірами, де надасть їм секретну інформацію.