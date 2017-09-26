США обеспокоены референдумом о независимости Иракского Курдистана

США заявили, что референдум о независимости курдской автономии в Ираке, который состоялся в понедельник, будет способствовать дестабилизации ситуации в регионе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

"Соединенные Штаты глубоко разочарованы, что правительство курдской автономии решил провести односторонний референдум о независимости в том числе на территориях, находящихся за пределами автономии", - заявил официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нуерт. В Вашингтоне также подчеркнули, что "исторические связи" между США и курдами останутся неизменными, несмотря на "неформальный" референдум.

Напомним, в Иракском Курдистане закончился рефендум по вопросу независимости края. Как сообщал ранее УНН, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган угрожает военным вмешательством в Ирак в ответ на референдум в курдском регионе Ирака по вопросу о независимости от Багдада.