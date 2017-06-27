США обнаружили признаки подготовки Асада к применению химоружия

Официальный Вашингтон предупредил сирийское правительство Башара Асада о недопустимости его действий, которые имеют признаки подготовки к химическому нападению на гражданских, пригрозив "дорогой ценой" для самого режима и его войск.

Об этом говорится в официальном заявлении представителя Белого дома Шона Спайсера, срочно обнародованном в ночь на вторник, передает собственный корреспондент Укринформа.

"Соединенные Штаты обнаружили потенциальную подготовку режима Асада к еще одной атаке с применением химического оружия, что может повлечь массовые убийства гражданских, включая невинных детей", - отмечается в заявлении.

При этом подчеркивается, что активность правительственных сил Сирии является подобной той, что имела место перед химической атакой 4 апреля этого года.

"Как мы заявляли ранее, Соединенные Штаты Америки находятся в Сирии с целью ликвидации ИГИЛ. Однако, если Асад проведет еще один смертельный удар с применением химического оружия, он и его военные дорого заплатят за это", - отмечается в заявлении официального Вашингтона.

Как ранее сообщало агентство, Москва заявила о прекращении сотрудничества с США из-за уничтожения сирийского самолета в воздушном пространстве этой страны.