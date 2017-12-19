США обвинили КНДР в атаке вируса-вымогателя WannaCry

Администрация США заявила, что Пхеньян несет прямую ответственность за кибератаку с использованием вируса-вымогателя WannaCry, которой в мае этого года подверглись больницы, банки и другие предприятия и учреждения по всему миру.

Вирус поразил более 300 тысяч компьютеров в 150 странах, совокупный ущерб от нападения оценивается в миллиарды долларов. История вирусов-вымогателей: кто их придумал и зачем Центр кибербезопасности Британии: вирус WannaCry запущен из КНДР

Обвинения в адрес КНДР высказал советник президента США Томас Боссерт в статье, опубликованной в газете Wall Street Journal.

Боссерт, который консультирует Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности, заявил, что его обвинения основываются на убедительных доказательствах, и добавил, что власти Великобритании и компания Microsoft разделяют его точку зрения и также возлагают ответственность за это нападение на структуры, связанные с правительством КНДР.

В мае текущего года десятки тысяч компьютеров, работающих на операционной системе Windows, оказались заражены вирусом-вымогателем, который блокировал доступ к содержимому жесткого диска и требовал выкуп, угрожая в противном случае уничтожить всю сохраненную информацию.

Копірайт зображення EPA Image caption Требуемый выкуп обычно составлял 300- 600 долларов, которые было необходимо уплатить биткоинами

В своей статье Боссерт заявляет, что власти КНДР необходимо привлечь к ответственности за это нападение и что США продолжит проводить "стратегию максимального давления" на северокорейский режим, чтобы лишить Пхеньян возможности осуществлять подобные кибератаки.

Какие именно шаги намерены предпринять американские власти в ответ на это нападение, советник Трампа не уточнил.

Против Пхеньяна уже были введены серьезные экономические санкции, после того как в ответ на очередные ракетные испытания и продолжение ядерной программы США включили КНДР в список стран, поддерживающих терроризм на государственном уровне.

"По мере того как мы стремимся сделать интернет более безопасным, мы будет продолжать призывать к ответу тех, кто угрожает нам или наносит нам вред, будь то отдельные личности, криминальные группировки или враждебные страны", - пишет Боссерт.

"Возможности, которыми располагают тоталитарные режимы, представляют слишком большую опасность, чтобы их игнорировать", - подчеркивает он.

Ожидается, что во вторник Белый дом выпустит официальное заявление, возложив вину за это нападение на северокорейские власти."Беспрецедентное нападение"

Кибератака, осуществленная с помощью вируса-вымогателя WannaCry в мае этого года, началась с Британии и Испании и затронула более 150 стран.

Россия оказалась в числе стран, наиболее пострадавших от нападения: атаке подверглись компьютерные системы министерства внутренних дел, минздрава, Следственного комитета, компании РЖД, банков и оператора мобильной связи "Мегафон".

Среди наиболее серьезно пострадавших от вируса оказалась и британская государственная система здравоохранения (NHS). Многие больницы и поликлиники были вынуждены отправлять пациентов домой, поскольку персонал не мог получить доступ к компьютерной информации.

Европол назвал кибератаку беспрецедентной.

Специалисты из "Лаборатории Касперского" ранее предполагали, что создать вирус могли северокорейские хакеры из группировки Lazarus. На эту группировку, в частности, возлагают ответственность за кражу 81 млн долларов из Центробанка Бангладеш в феврале прошлого года.