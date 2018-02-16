США обвинили РФ в организации кибератаки NotPetya против Украины

США обвинили Россию в организации атаки вируса NotPetya, который заразил правительственные и частные компьютеры в Украине прежде чем распространиться по всему миру.

Об этом идет речь в заявлении Белого дома, передает Reuters.

Атака в июне 2017 года нанесла ущерб на миллиарды долларов в Европе, Азии и Америке, говорится в сообщении.

"Это было частью постоянных усилий Кремля по дестабилизации Украины и демонстрирует еще большее четко участие России в продолжающемся конфликте", - заявила представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Это была также безрассудная и неизбирательная кибератака, которая приведет к международным последствиям", - добавила она.

Ранее сообщалось, что британский МИД официально возложил на российские власти ответственность за направленную против Украины массированную кибератаку с использованием вируса-вымогателя NotPetya, заразившего в июне прошлого года сотни тысяч компьютеров по всему миру.

Предположение о том, что за вирусом NotPetya стоят российские спецслужбы, высказывались и ранее. В частности, такие заявления делали в Службе безопасности Украины и в американской компании FireEye, занимающейся обеспечением кибербезопасности.

В январе Центральное разведывательное управление США заявило, что военные хакеры РФ в 2017 году осуществили кибератаку NotPetya против Украины в попытке подорвать финансовую систему государства на фоне войны с пророссийскими боевиками.

В России категорически отвергают обвинения в причастности к кибератакам с использованием вируса NotPetya.