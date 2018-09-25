США объявили санкции против еще 12 российских компаний

Министерство торговли США объявило о введении санкций в отношении 12 российских компаний, действия которых противоречат национальным интересам Соединенных Штатов.

Соответствующий документ размещен на сайте Федерального реестра США, от 26 сентября 2018 года санкции должны будут вступить в силу.

Российским предприятиям, которые попали в список, фактически закрывают легальный доступ к американским товарам и технологиям. Правила также запрещают реэкспорт и передачу внутри России таких товаров, то есть соблюдать ограничения обязаны любые компании независимо от национальности и страны отправки товара, если продукт имеет американское происхождение.

Научно-исследовательский институт "Вектор", научно-производственное предприятие (НПП) "Гамма", компания "Сайрус Системс" и группа компаний "Инфотекс" обвиняются в том, что они способствовали злонамеренной деятельности РФ в киберпространстве.

Научно-производственное предприятие подводных технологий "Океанос" и компания "Дайвтехносервис" обвиняются в оказании поддержки военно-морскому флоту России и поставках военным оборудования.

"Дайвтехносервис" в июне 2018 года внесли в список санкций Минфина США. Тогда заявлялось, что компания поставляет спецслужбам России оборудование для подводных работ, создает угрозу коммуникациям, связывающие США с Европой.

Еще пять российских компаний - "Аэрокомпозит", Обнинске научно-производственное предприятие "Технология", конструкторское бюро "Авиадвигатель", научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения" (АО "НПК" СПП ") и Воронежский НИИ" Вега"- внесены в черный список Минторга США за поддержку деятельности российских компаний военной аэрокосмической отрасли.

Кроме того, в список санкций включена группа компаний Nilco Group, имеющая офисы не только в Москве, но и в Минске и Тегеране. Причиной введения санкций в отношении Nilco названо ее участие в оказании материальной поддержки иранской ракетной программе.