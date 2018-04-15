США объявят о новых санкциях против РФ уже в понедельник

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что глава Минфина США Стивен Мнучин объявит о новых санкциях против России в понедельник, сообщает CBS News.

Так она прокомментировала вопрос о возможных дальнейших последствиях, с которыми могут столкнуться Иран и Россия за поддержку режима президента Сирии Башара Асада. По словам Хейли, дальнейшие санкции против властей РФ прорабатываются.

"(Министр финансов США Стивен) Мнучин объявит о санкциях в понедельник, если он еще этого не сделал, и они будут направлены на компании, которые каким-либо образом связаны с оборудованием для Асада или использованием химического оружия. Думаю, все их почувствуют. .. мы хотим, чтобы друзья Асада - Иран и Россия - понимали, о каком бизнесе идет речь и что они почувствуют действия санкций на себе ".

Также Хейли заявила, что США никогда не согласятся на прямые переговоры с режимом Асада, заявив, что правительство президента Сирии "не стоит" участия в переговорах "один на один".

Говоря об ударе коалиции по целям в Сирии, постпред США в ООН заявила: "Мы не искали войны. Это последнее, чего хотел бы президент - война. Мы не собирались убивать людей".

Хейли возложила на Россию ответственность за создание напряженности в отношениях с США, отметив, что администрация США отвечала на это рядом действий, таких как "санкции, которые продолжают применяться".

В субботу, 14 апреля, лидеры трех стран - США, Франции и Великобритании - выступили с заявлением о начале военной операции в Сирии. Удары решили наносить по объектам, которые подозревают в причастности к изготовлению химического оружия.

Спустя час было объявлено о завершении первой волны ударов по Сирии, однако в Пентагоне не исключают их повторения. Россию о начале атаки на не предупреждали.

Операция в Сирии стала ответом на применение режимом Башара Асада химического оружия против гражданского населения. Последняя атака 7 апреля унесла жизни около 70 человек, большинство из которых женщины и дети.

Всемирная организация здравоохранения подтвердила использование химоружия войсками Асада в Думе. В заявлении организации также приведены неподтвержденные данные от волонтеров о гибели 70 человек, которые скрывались от бомбардировки в подвалах.

Совет безопасности ООН собрался на экстренное заседание после удара США и союзников по Сирии в ответ на химатаку в Думе. Россия внесла проект резолюции по ситуации в Сирии, который осуждает удары западных стран, однако он не был принят.

Подробнее о ракетных ударах по Сирии из-за химатаки в Думе читайте в материале ZN.UA "Авиаудары по Сирии: что известно о происшествии". По материалам: CBS News /