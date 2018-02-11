США одобрили крупнейшую операцию Израиля в Сирии

Израильские военные заявили, что нанесли удар по 12 целям в Сирии, в том числе по четырем сирийским объектам ПВО и четырем иранским объектам после крушения самолета F-16.

Удары израильских военных по объектами в Сирии 10 февраля стали крупнейшей операцией израильских ВВС против сирийской ПВО с 1982 года. Об этом заявил начальник штаба израильских ВВС генерал Томер Бар, сообщает газета Haaretz.

Израильские военные заявили, что нанесли удар по 12 целям в Сирии, в том числе по четырем сирийским объектам ПВО и четырем иранским объектам после крушения самолета F-16.

"Это - полный операционный успех, это было крупнейшей атакой на сирийские системы противовоздушной обороны со времен "Мира Галилее", - передала слова Бара пресс-служба Армии обороны Израиля.

В Пентагоне и Белом доме, тем временем, одобрили "право Израиля" на защиту своих территорий и нанесение им ударов по иранским объектам в Сирии.

"Израиль является верным союзником Соединенных Штатов, и мы поддерживаем его право защищать себя от поддерживаемых Ираном сирийских и ополченских сил на юге Сирии. Мы призываем Иран и его союзников прекратить провокационные действия и добиваться мира в регионе", говорится в сообщениях Белого дома и Минобороны США.

Израильские самолеты предприняли первый налет на сирийские объекты после того, как был сбит иранский беспилотник, нарушивший воздушную границу Израиля со стороны Сирии.

Иран отрицал, что его беспилотник залетел на территорию Израиля. По словам Бара, дрон летел над территорией Израиля не более полутора минут, после чего был сбит из вертолета.