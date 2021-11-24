США оприлюднили список запрошених на саміт за демократію країн, серед них - Україна

Державний департамент США оприлюднив список запрошених країн на віртуальний саміт за демократію, ініційований президентом Джо Байденом.

Серед них є й Україна, передає Укрінформ з посиланням на сайт Держдепу.

Загалом у списку - 110 країн, водночас у ньому немає Китаю, Росії, Туреччини та Угорщини, однак є Тайвань.

Віртуальний саміт лідерів демократичних країн світу запланований на 9-10 грудня.

За словами Байдена, саміт за демократію "сприятиме активізації зобов'язань та ініціатив за трьома основними темами: захист від авторитаризму, боротьба з корупцією та заохочення поваги до прав людини".

Наступного року, "після консультацій, координації та дій", Байден пропонує зібратися на "очний саміт", "щоб продемонструвати прогрес, досягнутий у виконанні взятих на себе зобов'язань".

Обидва саміти передбачають участь глав держав, представників громадянського суспільства, благочинних організацій та приватного сектора.

Світовим лідерам, за словами Байдена, буде надано "можливість вислухати одне одного і своїх громадян, поділитися успіхами, стимулювати міжнародне співробітництво й чесно поговорити про проблеми, що стоять перед демократією, аби колективно зміцнити фундамент для демократичного оновлення".