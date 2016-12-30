США опубликовали доклад о российских хакерских атаках

За атаками стояли две группировки, которые связывают с ГРУ и ФСБ.

Американские спецслужбы опубликовали доклад о хакерских атаках, которые были организованы российской разведкой и направлены на США.

Доклад подготовили Министерство внутренней безопасности и Федеральное бюро расследований США, текст документа опубликован на сайте Компьютерной команды экстренной готовности США, передает Медуза.

В докладе говорится, что кибератаки были направлены на объекты критической инфраструктуры, правительственные учреждения, политические организации, научные институты и университеты и корпорации. Целью этих атак была кража данных.

В 2015-2016 годах две российские хакерские группы АРТ28 и АРТ29 совершили атаки на Национальный комитет Демократической партии. Компании, которые занимаются информационной безопасностью, ранее неоднократно писали, что комитет атаковали две независимых группировки; одна из них (Fancy Bear, одно из названий APT28) упоминалась как связанная с ГРУ, другая (Cozy Bear, одно из названий APT29) - c ФСБ.