США остаточно відмовилися від покупки Гренландії

Сполучені Штати остаточно відмовилися від ідеї купити Гренландію. Раніше з такою ідеєю виступав 45-й президент США Дональд Трамп.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає The Guardian.

Напередодні Блінкен відвідав Данську автономну територію на завершення чотириденної поїздки, що включала зустріч міністрів закордонних справ країн, що межують з Арктикою.

"Я перебуваю в Гренландії, тому що Сполучені Штати глибоко цінують наше партнерство і хочуть зробити його ще міцнішим", - заявив Блінкен.

Він підкреслив, що приїхав не для того, щоб купити країну, що свідчить про зміну політики адміністрації Трампа. На питання, чи остаточно США виключили плани з купівлі Гренландії, Блінкен відповів З посмішкою:"я можу підтвердити, що це так".

Нагадаємо, в 2019 році екс-президент США Дональд Трамп заявив про намір придбати у Данії острів Гренландія. Однак в данському уряді відкинули цю пропозицію, заявивши, що" відкриті для бізнесу, а не для торгівлі", а також назвали цю ідею абсурдною. Після цього Трамп відклав зустріч з прем'єр- міністром Данії Метте Фредеріксен"на невизначений час".

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен у відповідь на повідомлення про наміри США придбати Гренландію заявила, що розмови про продаж острова припинені. Вона додала, що дискусія щодо Гренландії є абсурдною.

Білий дім насправді розглядав ідею придбання Гренландії.

У відповідь данські політики висміяли Трампа за його бажання придбати Острів. Зокрема, колишній прем'єр-міністр Данії Ларс Лекке Расмуссен взагалі назвав цю інформацію першоквітневим жартом.