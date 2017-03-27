США осудили массовые задержания протестующих в России

27 марта 2017, 09:06
 В мире Источник: УНИАН

В США призвали освободить задержанных протестующих.

США осудили задержание сотен протестующих в России, назвав эти меры оскорблением демократических ценностей, пишет Reuters.

"Мы призываем правительство России незамедлительно освободить всех мирных демонстрантов", - заявил официальный представитель Госдепартамента Марк Тонер.

Он добавил, что Вашингтон "обеспокоен", узнав о задержании российского оппозиционера Алексея Навального.

Напомним, по последним данным, на антикоррупционных митингах в Москве задержали 933 человека. Среди задержанных есть, в том числе, и несовершеннолетние.

Источник: УНИАН
 
 
 