США отправили еще один ракетный эсминец к берегам Сирии - WSJ

После совещания в Белом доме 9 апреля США могли направить еще один ракетный эсминец ВМС США к берегам Сирии.

На встрече обсуждалась химическая атака, которая, как считает американская сторона, имела место в сирийской Думе.

"У США уже есть один ракетный эсминец USS Donald Cook на востоке Средиземного моря, откуда он может участвовать в любом ударе по Сирии. Второй, USS Porter, может добраться туда через несколько дней", - напоминает WSJ.

Издание уточняет, что на совещании Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома с участием президента США Дональда Трампа речь шла о возможном ответе Дамаску, на который США возлагают ответственность за химатаку.

Газета не сообщает, откуда эсминец США направился к побережью Сирии.

До этого президент США заявил, что у американских властей есть много вариантов военного ответа на ситуацию в сирийском городе Дума. Трамп подчеркнул, что решение будет принято "сегодня вечером (утро вторника мск) или чуть позже".

"Вы услышите об этом решении, - подчеркнул он в беседе с журналистами. - Мы не можем позволять этим злодеяниям, которые мы видели, мы не можем позволять этому случаться в этом мире".

Также Сирия обвинила Израиль в массированном ракетном обстреле.

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