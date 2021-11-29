США підтримують позицію НАТО щодо членства для України та Грузії

Сполучені Штати підтримують рішення НАТО закріплене в декларації Будапештського саміту 2008 року про те, що Грузія та Україна стануть членами НАТО, йдеться в заяві Державного департаменту США виданій у понеділок. Як Україна, так і Грузія мать щорічні державні програми дій а також розширене партнерство з НАТО, підкреслили в Держдепі.

Заяву видано напередодні засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, яке розпочнеться у вівторок в Ризі. У засіданні візьме участь держсекретар США Ентоні Блінкен.

Документ підтверджує відданість США Альянсові.

Серед ризиків, яким протистоїть НАТО в Держдепі назвали "ескалацію російської агресії, тероризм, гібридні та кіберзагрози, нові та руйнівні технології а також вплив кліматичної кризи. НАТО також працює, щоб відповідати на ризики від Китайської Народної Республіки для наших спільних інтересів безпеки, демократії та заснованого на правилах світового порядку".

В засіданні міністрів НАТО візьмуть участь посадовці України та Грузії. З ними міністри НАТО планують обговорити ситуацію в Чорноморському регіоні а також проведення реформ. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ під час прес-конференції минулого тижня. Він вказав, що нагромадження сил Росією поблизу кордону з Україною "збільшує напругу в регіоні а також ризик прорахунків".

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