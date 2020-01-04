США перебросят 3 тыс. десантников на Ближний Восток - СМИ

Бойцов воздушно-десантных войск США перекинут на Ближний Восток в связи с нападением демонстрантов на американское посольство в Багдаде.

Американское военное командование перебросит 3 тыс. бойцов из Северной Каролины на Ближний Восток.

Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на знакомых с ситуацией официальных лиц.

Часть военнослужащих направится в Кувейт, а часть - в Ирак. Предполагается, что бойцы воздушно-десантных войск отправятся на Ближний Восток для миссии, которая продлится около 60 дней.

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Собеседники отмечают, что дополнительные силы США перекидывают в связи с недавним нападением демонстрантов на посольство США в Багдаде.

Как сообщалось, американское посольство призвало всех граждан США немедленно покинуть Ирак.