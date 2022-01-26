США передали Росії письмові відповіді на "гарантії безпеки", - ЗМІ

Посол США в Росії Джон Салліван 26 січня нібито привіз до Москви письмову відповідь Вашингтона на "гарантії безпеки".

Про це пише "Комерсанть".

Саліван прибув до російського міністерства закордонних справ.

Російське ТАРС пише, що посол США в РФ Джон Салліван приїхав до МЗС Росії та пробув там пів години.

МЗС РФ повідомило, що Салліван зустрівся із заступником міністра закордонних справ Росії Олександром Грушком.

Інформацію також підтвердила журналістка Bloomberg Дженіфер Джейкобс.

Напередодні американські ЗМІ писали, що "письмові гарантії" США має надати 26 січня.