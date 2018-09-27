США передали Украине два патрульных катера Island

В Балтиморе в США состоялась церемония передачи Украине двух патрульных катеров Island. На церемонии присутствовал президент Петр Порошенко, трансляцию вел телеканал "112 Украина".

В частности, Украине передали два 34-метровых катера Drummond и Cushing.

"Руководство США, в том числе президент США, вновь доказало, что оно стоит на страже международного права и поддерживает наш свободолюбивый народ в поиске мира, демократии и независимости. Первые два корабля класса Island станут еще одним кирпичиком для усиления военно-морского союза между украинским и американским народами вместе с открытием военно-морского центра в Очакове. А также наше сотрудничество имеет корни в международных учениях "Си Бриз", которые проводятся на Черном море", - заявил Порошенко.

Twitter Цеголко

Как сообщалось, Сенат США одобрил увеличение военной помощи Украине до 250 млн долларов.