США переживают худшую финансовую ситуацию за последние 65 лет, - Трамп

Президент США попросит Конгресс одобрить закон, который даст инвестиции в размере 1 трлн долларов в инфраструктуру страны

Сейчас США переживают худшую финансовую ситуацию за последние 65 лет. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время своего первого выступления в качестве главы государства, передает агентство Bloomberg.

По его словам, сейчас более 90 млн американцев являются безработными.

"Более 43 млн человек живут в условиях нищеты, и более 43 млн американцев обеспечивают себя едой с помощью продовольственных талонов. Один из пяти американцев не работает в расцвете сил. У нас худшее финансовое оздоровление за последние 65 лет", - сообщил Трамп

Президент США также отметил, что за последние 8 лет администрация Обамы увеличила долг страны на столько, на сколько его не увеличили почти все предыдущие президенты вместе взятые.

"Мы потеряли более чем одну четвертую часть наших производственных рабочих мест, поскольку была одобрена Североамериканская зона свободной торговли, и мы потеряли 60 тыс. заводов после того, как Китай вступил во Всемирную торговую организацию в 2001 году. Наш дефицит торговли товарами с миром в прошлом году составил около 800 млрд долларов", - рассказал президент США. США нуждаются в огромных инвестициях

По его мнению, решение этих и многих других насущных проблем потребует политического объединения.

"Это потребует от нас задействовать американский дух, который преодолел все проблемы на протяжении нашей долгой и легендарной истории", - добавил Трамп.

Президент США также сообщил, что для начала национальной перестройки, он попросит Конгресс одобрить закон, который даст инвестиции в размере 1 трлн долларов в инфраструктуру Соединенных Штатов. Эти деньги будут профинансированы за счет государственного и частного капитала и создадут миллионы новых рабочих мест.