США планують посилити кібербезпеку електроенергетичної інфраструктури

Міністерство енергетики США оголосило про 100-денний план щодо посилення кібербезпеки електроенергетичної інфраструктури країни.

"Сьогодні міністерство енергетики оголошує 100-денний план, щоб поліпшити кібербезпеку інфраструктури електропостачання нашої країни", - йдеться в заяві міністерства енергетики, оприлюдненій американськими ЗМІ.

План передбачає співпрацю міністерства енергетики, приватних компаній й агентства з кібербезпеки та інфраструктурної безпеки.

Об'єкти енергосистеми США неодноразово страждали від кібератак. Вашингтон вважає, що за деякими з цих атак стоять російські хакери.

Зокрема, минулого тижня США запровадили санкції проти шести російських технологічних компаній у відповідь на "ймовірні неправомірні дії", включно з кібератакою на IT-компанію SolarWinds. Йдеться про злом систем низки американських відомств, зокрема Міненерго.

У Службі зовнішньої розвідки (СЗР) назвали заяви Вашингтона про причетність служби до кібератаки на SolarWinds "маячнею". Глава Служби зовнішньої Росії Сергій Наришкін назвав звинувачення США на адресу очолюваного ним відомства проявом нечесної конкуренції з боку американських спецслужб.

