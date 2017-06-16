США поддержат эффективную альтернативу минским соглашениям

Если будет найдена новая формула деэскалации в Донбассе, Вашингтон, который "по-прежнему глубоко обеспокоен" непрекращающейся войной, ее поддержит

Если Украина и государство-оккупант Россия смогут отыскать действенный механизм деэскалации в Донбассе, который будет альтернативой минским соглашениям, США поддержат инициативу. Об этом на брифинге заявила пресс- секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт, отметив, что Вашингтон "недоволен прогрессом выполнения мирных соглашений".

В середине июня глава Госдепа США Рекс Тиллерсон выразил мысль, что конфликт в Донбассе Россия и Украина могли бы попробовать разрешить посредством разработки некоего нового соглашения - отличного от минских договоренностей.

По словам пресс-атташе ведомства, главным образом цель США по Донбассу "остается прежней, это - мир".

"Но мы его (мира, - ред.) не видим. У нас есть некоторые цифры, у ООН также, статистика о том, как растет число смертей среди гражданского населения. Мы по-прежнему очень обеспокоены ситуацией. Стороны, если бы они пришли к какому-то соглашению самостоятельно посредством какого-то другого механизма, и могли бы успешно его выполнять, считаю, мы будем готовы поддержать это", - пояснила она.

При этом пресс-секретарь отметила, что США "остаются привержены минским соглашениям", а на вопрос журналиста, известно ли ей что-либо о намерениях Вашингтона работать над альтернативным Минску вариантом деэскалации, ответила отрицательно.

"Я ничего не слышала о том, что США собираются возглавить какой-либо новый план", - подытожила она.